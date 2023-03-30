Суд відмовив у задоволенні позову УПЦ МП щодо виселення з Києво-Печерської лаври

Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову Української православної церкви (МП) до Національного заповідника Києво-Печерська лавра про визнання недійсним одностороннього розірвання договору про безоплатне користування культовими будівлями та іншим майном.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в Telegram-каналі, оприлюднивши рішення суду від 28 березня. УПЦ МП хотіла через суд визнати недійсним рішення заповідника розірвати договір про користування будівлями і спорудами Лаври і продовжити своє перебування там.

Оскільки суд не задовольнив заяву УПЦ (МП), її представники не мають правових підстав перебувати на території монастиря.

Ткаченко повідомив, що тепер управління майном Лаври перейшло до держави. Уряд визнав недійсним розпорядження часів Януковича про передання об’єктів Лаври УПЦ МП.

“Щойно Уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України часів Януковича від 11 липня 2013 р. No 519 “Питання передачі в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі (чоловічий монастир) Української православної церкви будівель і споруд”.

Рядом законних рішень управління майном Лаври перейшло до держави, бо саме держава є власником цих об’єктів”, – написав міністр.

Як відомо, на початку цього місяця заповідник Києво-Печерська лавра оголосив про одностороннє розірвання договору з УПЦ (МП) про оренду території та будівель з 29 березня. У Мінкульті вимагають, щоб представники УПЦ звільнили будівлі, які перебувають на балансі заповідника. Це, зокрема, стосується Нижньої лаври, де розташований чоловічий монастир.