Ян-Амор не заснував, а укріпив Тернопіль?

Вважають, що наше місто було засноване польським коронним гетьманом Яном-Амором Тарновським. Відлік існування Тернополя ведуть від 15 квітня 1540 року, коли королівська канцелярія надала локаційний привілей гетьманові на заснування оппідума (містечка-фортеці).

Проте насправді історія про заснування міста Яном Амором – не більше, як тенденційна версія польських істориків.

Заснування міста Тарновським досить туманна та має багато слабких місць. Почати з того, що сам факт заснування не підтверджений документально. Коли я шукав детальнішу інформацію про цю подію, з’ясувалося, що привілею, про який згадують, нема – він не зберігся в архіві. За твердженням польських істориків, котрі й просувають цю дату заснування, привілей згорів під час бомбардувань бібліотеки, де він зберігався.

Очевидно, що 1540 рік пов’язаний із укріпленням місцевості. Але важливий момент – вона вже існувала на той час під назвою Тернопіль – від тернового поля, котре утворилося на Топільчі після його знищення татарами. Підкреслю, що так чи інак, а поселення розташовувалося на стратегічно важливому напрямкові з Сходу (Візантії) до Речі Посполитої – Прусії й Австрії (монархії Ґабсбургів) і далі. Фактично Тернопіль був воротами на захід. У шістнадцятому столітті загроза кочівників була потужною, а Польща була ослаблена і зсередини магнатами, і ззовні турецькими набігами. Тому важливо було укріпити шлях Тернополем.

І тут виникає багато запитань. Приміром, чому саме Ян Тарнавський отримав привілей на будування твердині, а не вельможа з тих, котрі були ближчими до монарха при дворі. Припускаю, що він як головний військовик (коронний гетьман) відповідальний за оборону, був зобов’язаний укріпити певні терени, і якщо не коштами королівської скарбниці, то за те отримував у власність землі – і зовсім не створював місто. До речі, якби назва міста пішла від імені Тарновського, то мало б бути Янонополіс. Так за римсько-візантійською традицією, що нам підсувають, назва міста в’яжеться до ім’я, а не прізвища засновника.

Цікаво, що сама історія про заснування міста Тарновським досить молода. Поляки почали активно її лобіювати з кінця вісімнадцятого століття. Польща почала втрачала загарбані землі, й воліла залишити бодай свій вплив на них. Правда вже забувалася, тому була можливість змінити вектор висвітлення історії. Польща добре готувалася та поховала документи, так само, як і Росія. І там, і там, була ціла плеяда фальсифікаторів.

Якщо ми уважно придивимося на художній образ замку, створений Наполеоном Ордою, то побачимо, що твердиня постає в рисах, східнослов’янсько-руського зодчества. Це свідчить про те, що до створення замку причетні саме українці, а не поляки.

Тож, думаю, з відкриттям усіх документів нас чекає дуже багато нового. Але вже нині можна стверджувати – що Тернопіль – не місто, засноване польським Яном Амором Тарновським, а значно давніше, виразно українське і засноване русичами-українцями.

Василь Штокало,

історик.