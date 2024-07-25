Замена клавиатуры и зарядного устройства для НР: популярные вопросы

Ноутбук НР – отличный компьютер, однако и он не вечен. Если вышел из строя блок питания лэптопа или барахлит клавиатура, подобрать замену помогут профессиональные эксперты – сотрудники Notebook Battery – интернет-магазина запчастей для ноутбуков.

Неисправности ноутбука, если они случаются впервые, вызывают у пользователя вопросы, главные из которых: в чем причина и что делать дальше? В этой статье расскажем, что делать, если сломалась зарядка или клавиатура ноутбука НР.

Как понять, что блок питания не работает?

Зарядное устройство – штатный элемент, который отвечает за питание лэптопа и зарядку аккумулятора. Проблемы с зарядкой компьютера – главный признак неисправности блока питания:

ноут не включается, даже, если зарядник подключен к электросети;

лэптоп запускается, однако при подключенном к сети адаптере нет индикатора зарядки батареи на панели задач;

ноутбук стал очень долго заряжаться, однако батарея быстро разряжается;

зарядка для ноутбука НР перегревается при подключении в сети.

Когда появляется хотя бы одна из этих проблем, нужно исключить другие причины: проверить исправность розетки, состояние аккумуляторной батареи (с помощью специальной программы на ноутбуке), наличие электроэнергии в доме.

Также о неисправности зарядного устройства говорят видимые дефекты: треснувший корпус, оголенные или оборванные провода. Пользоваться таким устройством нельзя ни в коем случае, нужно менять блок питания для ноутбука НР.

Где купить новое зарядное устройство?

Зарядки для ноутбуков НР и другие запчасти продаются в специализированных магазинах. Можно поехать в магазин вместе с лэптопом, чтобы на месте проверить, подходит ли новая зарядка к компьютеру. Если же поблизости нет таких магазинов или вы не располагаете временем для поиска комплектующих по всему городу, можно заказать нужную запчасть в интернет-магазине. Так будет проще, быстрее и, как правило, дешевле.

Как выбрать зарядник для ноутбука в интернете?

При выборе адаптера нужно, чтобы параметры нового устройства совпадали с характеристиками штатного устройства. Если же старая зарядка на ноутбук потерялась, отклеилась этикетка и т.п., то узнать параметры можно по модели и серии лэптопа НР. При выборе оригинального блока питания и аналога необходимо, чтобы устройство было совместимо с вашей моделью ноутбука.

Параметры зарядного устройства:

тип штекера: зарядка на ноутбук НР бывает с круглым разъемом (самый распространенный вариант), широким круглым штекером Pin с игольчатыми центральными контактами и USB Type-C (в новых моделях ноутбуков);

мощность: должна быть такая же, как в старой зарядке, или больше. Обозначается на шильде и в характеристиках в ваттах (W);

выходное напряжение: на этикетке обозначается словом OUTPUТ, измеряется в вольтах (V). В лэптопах НР составляет 12-20 V. Допустимое отклонение по этому параметру +/- 10%.

Что делать при неполадках с клавиатурой?

Неисправность клавиатуры проявляется появлением следующих проблем:

клавиатура НР не реагирует на нажатия;

при нажатии на кнопки, команды выполняются некорректно;

некоторые кнопки отвалились или западают, не нажимаются.

Если причина в загрязнении контактов, то проблему можно устранить выполнив чистку ноутбука – снаружи и внутри. При системных поломках, физическом износе элементов клавиатуры, устройство ввода придется заменить.

На что обращать внимание при выборе клавиатуры на НР

Клавиатура на ноутбук НР инсталлируется – это встроенное устройство, а не внешнее, как в стационарном компьютере. Чтобы клавиатуру без проблем установить на лэптоп, нужно выбирать запчасть с учетом следующих параметров:

линейка и серия ноутбука, например, серия Folio 13-1000 Series, модель компьютера 13-1003хх;

наличие фрейма: клавиатура для ноутбука НР может быть без фрейма – рамки, в которую встроена клавишная панель. Тогда в описании запчасти указывается «No Frame»;

расположение шлейфа и элементов крепления.

Чтобы пользоваться устройством ввода было максимально удобно, обратите внимание на следующие моменты:

какая алфавитная раскладка нанесена на кнопки: ENG, UA, RU;

есть ли подсветка клавиатуры (если вы пользуетесь лэптопом в темное время суток);

гладкая или матовая поверхность клавиш;

цвет кнопок и фрейма;

высоту кнопок.

При выборе комплектующих для ноутбука не стесняйтесь задавать возникающие вопросы сотруднику магазина – специалист поможет выбрать запчасть, которая точно подойдет к вашему лэптопу.