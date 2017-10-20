Тернопільський торф: зігріти місто, нагріти руки, запалити пристрасті

З наближенням холодів, а, отже, опалювального сезону в Тернополі загострився конфлікт між громадою та владою міста, яка перевела сім комунальних котелень зі спалювання газу на торф. Однак, залучаючи у міську систему теплопостачання багатомільйонні інвестиції, вони попередньо не обговорили проект з громадою міста. А ще котельні на торфі не пройшли державної екологічної експертизи. Тож тепер у Тернополі склалася доволі абсурдна ситуація – гроші практично вкладені, обладнання вже навіть починали тестувати, а от дозволу громади й екологів немає.

Громадські активісти ще влітку активно закликали владу міста переглянути рішення про переведення комунальних котелень на торф. Акція протесту під стінами Тернопільської міськради 28 липня 2017 року

Екологічної експертизи чекають досі

Чи безпечні котельні на торфі для Тернополя, досі не відомо. Офіційної оцінки цій новації сертифіковані екологічні експерти ще не дали. На даний час роботи із переобладнання котелень призупинені приписом Держекоінспекції. Щоправда, «Тернопільміськтеплокомуненерго» не погодилося з позицією екологів і навіть подало позов до окружного адміністративного суду стосовно правомірності видачі припису. Своєю чергою, Державна екологічна інспекція у Тернопільській області звернулася до того ж окружного адміністративного суду з позивними вимогами щодо заборони реалізації проектів і рішень щодо влаштування котелень на торф’яній крихті без позитивного висновку Державної екологічної експертизи.

«Рішення судів були на нашу користь, – зазначає Едуард Ференц, начальник Державної екологічної інспекції у Тернопільській області. – Наразі нам відомо, що по одному із позовів КП “Тернопільміськтеплокомуненерго” направило апеляцію. Ми маємо інформацію, що котельні на даний час не експлуатуються. Висновків державної екологічної експертизи також поки що нам не представили».

Також дуже цікава економічна складова торф’яної новації. Зокрема, народний депутат Віталій Купрій (УКРОП) після вивчення документів заявив, що у Тернополі на незаконних закупівлях торфу в громади вкрадено 28 мільйонів гривень.

«Під час мого офіційного візиту до міста Тернопіль громада повідомила мені про комунальне підприємство теплових мереж “Тернопільміськтеплокомуненерго”, яке має в себе на балансі котельні, котрі використовуються для опалення міста, – повідомив він на своїй сторінці у fb. – На семи з цих котелень, починаючи з осені 2016 року, розпочаті роботи по переобладнанню для використання альтернативних видів палива, а саме торфу, з добудовою виробничого приміщення.

Зазначу, що ці котельні становлять підвищену екологічну небезпеку. Адже роботи по їх реконструкції проводяться з грубим порушенням норм екологічного та містобудівного законодавства. При цьому містять ознаки корупційних правопорушень, оскільки для організації та здійснення робіт були проведені незаконні тендери, які завдали тяжкої шкоди державі, а закупівля палива здійснюється за ціною, що вдвічі перевищує ринкові ціни.

Згідно з наявними накладними, “Тернопільміськтеплокомуненерго” закуповувало торф за ціною 2100 гривень за тонну з ПДВ. Хоча Державний концерн “Укрторф” і Державне підприємство “Волиньторф” (Волинської області) пропонує ціну 768 гривень за тонну. Таким чином, загалом за торф було сплачено: 21 549,9 тонн * 2100 грн = 45 254 790 гривень. Це свідчить про те, що тернопільська влада вкрала в громади приблизно 28 мільйонів гривень!»

Віталій Купрій направив заяву про злочин генпрокурору Юрієві Луценку, голові СБУ Василеві Грицаку, голові Нацполіції Сергієві Князєву та директору НАБУ Артемові Ситнику з вимогою негайно відкрити кримінальне провадження та провести незалежне досудове розслідування.

Також є документи, які підтверджують, що у 2016 році ТОВ “Фірма “Промгазтехнологія” отримала з бюджету Тернополя 14 млн 187 тис. 597 грн. Виявилося, що ці кошти витрачали на виконання будівельних, монтажних, пусконалагоджувальних робіт у складі проекту реконструкції міських котелень. Серед засновників ТОВ “Фірма “Промгазтехнологія” – Олег Воєводкін, який також є й одним із засновників ТОВ «Тернопільтепло», фірми-інвестора, яка, власне, виготовлятиме і продаватиме місту тепло від торфу.

«Вилазить чергова брехня міського голови Надала і директора КП “Теплокомуненерго” Чумака, – написав депутат міської ради, екс-голова бюджетної комісії Ігор Турський на своїй сторінці у fb. – У бюджетної комісії, а потім у депутатського корпусу вони просили кошти на поповнення статутного капіталу начебто на зарплату працівникам комунального підприємства. Аферисти!»

Отож виходить, що «Тернопільміськтеплокомуненерго», яке регулярно заявляє про значні борги і збитковість своєї діяльності, витратило значні кошти на проект приватної фірми-інвестора, який, до всього, не отримав погодження громадськості та перевірки екологів.

Голос громади

Аби відстояти чисте повітря у рідному місті, тернополяни організували громадські слухання. Врешті вперше в історії міста їх ініціювали самі мешканці. Адже міська рада не винесла цей проект на обговорення громадськості. Тож люди об’єдналися самотужки.

«Зібралося 246 людей. Всі охочі мали право висловити свої думки “за” і “проти”, – розповідає одна з ініціаторок слухань Юля Мамчак. – 225 усіх присутніх проголосували за те, щоб питання про заборону реалізації проекту переоснащення газових котелень на альтернативні види палива (торф) було винесено на сесію міської ради. Сім людей виступило проти, дев’ять утрималося. Тернополяни зробили свій вибір».

Люди також обіцяють прийти на найближчу сесію, аби відстояти свої права.

«Чи почують депутати голос громади, ми побачимо на найближчій сесії. На яку, до речі, громада міста прийде, аби проконтролювати виконання своєї волі, – зазначає на своїй сторінці у соцмережах представник тернопільського ДемАльянсу та ініціатор слухань Денис Милий. – Сьогодні активні тернополяни згуртувалися та показали владі, що ми також маємо голос і маємо право вирішувати, в якому місті нам жити – в комфортному та безпечному чи у крематорії».

Натомість фірма-інвестор «Тернопільтепло», яка також мала можливість виступити на громадських слуханнях і презентувати свій проект, заявила про «масові факти дискримінації, образ, публічних, не підтверджених фактами, обвинувачень на їх адресу, які висловлювали учасники обговорення, заперечуючи наше право на публічне спростування озвученого. Саме тому вважаємо, що організатори цієї зустрічі свідомо, через невідомі нам причини, позбавили нас права рівної участі у обговоренні. І ми готові довести це у суді».

У КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» також не згідні з рішенням громадських слухань і заявили про це у публічному зверненні. Активістів, що виступають проти котелень, комунальне підприємство у своєму листі називає політично заангажованими.

«Представники КП “Тернопільміськтеплокомуненерго” взяли участь у черговій зустрічі з мешканцями Тернополя, яка позиціонувалась як “громадські обговорення”, а де-факто перетворилась на огульну критику місцевих політиків, які не подобались аудиторії, – йдеться у цьому зверненні. – Організатори зустрічі не змогли забезпечити рівні права на виступ кожного. Доповідачі, які пробували донести до громади позицію нашого підприємства, піддавались дискримінації і образам під схвальні коментарі ведучих. Ми також ставимо під сумнів легітимність ухвалення рішення за результатами зустрічі, адже робота лічильної комісії звелась до профанації».

КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» повідомило, що залишає за собою право в передбаченому законом порядку оскаржити подальші дії організаторів цієї зустрічі і просить громаду Тернополя не піддаватись політичним маніпуляціям.

У відповідь на звинувачення одна з ініціаторок громадських слухань Юлія Мамчак заявляє, що організаційна комісія дотрималася всіх юридичних норм.

«Ми зібрали 314 замість 150-ти підписів для того, щоб були підстави для проведення слухань, – заявляє активістка. – Згідно з регламентом, дали можливість виступити всім. Але ми не могли заборонити тернополянам ставити питання чи емоційно реагувати на відповіді. Нам жити у цьому місті, тут ростуть наші діти. Однак виникає враження, що думка людей не цікавить нікого… І міська влада, й інвестори вже все давно вирішили…»

М’яч на полі депутатів

Містяни, які виступають проти котелень на торфі, зареєстрували у міській раді звернення до міського голови Сергія Надала і всього депутатського корпусу з проханням за результатами громадських слухань оприлюднити проект рішення по забороні торф’яних котелень та прийняти його на найближчій сесії.

«Тепер побачимо, хто з депутатів та які фракції підтримують нас лише співчуттями, консультаціями та “для галочки”, а хто все ж на ділі реалізує процедуру офіційної реєстрації проекту рішення, оприлюднення, а згодом на сесії включення в порядок денний та голосування, – йдеться у заяві організаційного комітету громадських слухань та ініціативної групи тернополян. – Нам однаково, хто саме нам допоможе, похвалиться й отримає від цього політичні дивіденди. Депутати, визначайтесь, з ким ви – і підтримайте громаду!»

На даний час троє депутатів Тернопільської міської ради публічно заявили, що подали проект рішення щодо заборони торф’яних котелень.

«Авторами документу є тернополяни, але формально, згідно з законодавством, авторами мають виступати депутати. Ними, на даний момент, виступили я, Ігор Турський та Роман Навроцький, – заявив Іван Сороколіт. – З моменту звернення керівників громадських слухань ми умисне кілька днів не реєстрували пропонований проект, щоб не лунали закиди в “політизації” чи піарі. Тернополяни доклали неабияких зусиль, щоби провести громадські слухання, і тривалий відрізок часу наполягають на забороні реалізації “торф’яного інвестиційного проекту”. Міський голова та депутати зобов’язані як мінімум поставити на голосування та персонально визначитись з даного приводу. Якщо депутати щиро бажають підтримати людей, то вони можуть не приступати до розгляду жодного з питань порядку денного, допоки питання заборони торф’яних котелень не буде розглянуте».

Юлія Томчишин, Збруч