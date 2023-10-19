Збаразькі поліцейські вилучили понад дві тонни спирту

Підакцизної продукції на суму понад 200 тисяч гривень виявили та вилучили співробітники відділення поліції №4 м.Збараж. Правоохоронці встановлюють її походження.

Під час проведення відпрацювання на території обслуговування співробітники групи реагування патрульної поліції на автодорозі поблизу Збаража зупинили вантажний мікроавтобус. За кермом перебував житель Тернополя. Поліцейські провели поверхневу перевірку транспортного засобу та виявили в салоні десять 200-літрових бочок з характерним запахом спирту. Жодних документів на вантаж, який перевозив, водій не мав.

Підакцизний товар поліцейські вилучили, а це – понад дві тонни спирту. Призначені відповідні експертизи та триває перевірка.