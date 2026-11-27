У Тернополі 25 найбільш завантажених перехресть обладнали системами резервного живлення світлофорів. Вони дають змогу продовжувати роботу світлофорних об’єктів протягом 4–5 годин після відключення електроенергії.

Про це повідомив заступник міського голови з питань інфраструктури Владислав Стенковський.

Загалом у місті є 54 перехрестя, рух на яких регулюють світлофори. Резервним живленням обладнали 25 із них. Зокрема, йдеться про важливі транспортні вузли на вулиці 15 Квітня та об’їзній дорозі.

Як пояснив посадовець, якщо електропостачання не відновиться протягом 4–5 годин, акумулятори розрядяться і світлофори припинять роботу. За потреби працівники можуть фізично замінювати акумулятори, однак одночасно забезпечити таку заміну на всіх 25 об’єктах складно.

У міській раді нагадують: якщо світлофор на перехресті не працює, водії повинні керуватися дорожніми знаками та дотримуватися правил проїзду перехресть.

Стенковський також повідомив, що цього року в Тернополі замінили 500 вуличних світильників на енергоефективні LED-моделі. Вони споживають у 3–4 рази менше електроенергії, ніж натрієві світильники.