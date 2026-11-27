У Заліщиках моніторингова група Представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Тернопільській області перевірила два місця тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

Візити відбулися 25 листопада. Фахівці відвідали гуртожиток №2 Заліщицького фахового коледжу та КНП «Заліщицький дитячий центр медичної реабілітації».

Під час моніторингу оглянули житлові кімнати, санвузли, кухні, перевірили стан пожежної безпеки та доступ до укриття. Також ознайомилися з документацією, поспілкувалися з мешканцями й провели інформаційні заходи щодо прав внутрішньо переміщених осіб.

За результатами перевірки виявили низку зауважень. Водночас, як зазначили у Представництві, вони не впливають на функціональне призначення приміщень як місць тимчасового проживання.

Адміністраціям закладів та їхнім засновникам надіслали рекомендації щодо усунення виявлених недоліків.

Переселенці, чиї права порушено, можуть звернутися на безоплатну гарячу лінію Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за номером 1678 або написати на електронну адресу hotline@ombudsman.gov.ua.