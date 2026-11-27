У Тернополі затримали 21-річну мешканку Київщини, яку підозрюють в отруєнні колишнього контрактника Державної прикордонної служби України. Жінку затримали в рейсовому автобусі під час спроби виїхати за кордон.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

За даними слідства, злочин стався 24 листопада на Київщині. Дівчина познайомилася з військовим через сайт знайомств і під час зустрічі в одному з готелів Обухова підсипала йому в напій смертельну дозу отруйної речовини.

Як встановили правоохоронці, до цього 21-річна жінка, яка працювала в кіоску швидкого харчування в Обухові, шукала близьких стосунків у тематичних Telegram-каналах. Там із нею зв’язався незнайомець і запропонував зустріч за межами України в обмін на отруєння колишнього військовослужбовця.

Погодившись на пропозицію, фігурантка забрала з поштового відділення пакунок з отруйною речовиною, замаскованою під снодійне. Згодом вона надала куратору доступ до свого акаунту. Від її імені він познайомився з чоловіком на сайті знайомств і домовився про зустріч у готелі.

Під час побачення жінка непомітно додала отруту в напій чоловіка. Після того як він знепритомнів, вона сфотографувала його документи для звіту перед куратором, знищила власні відбитки пальців на предметах і залишила місце події.

За інформацією СБУ, затримати підозрювану вдалося протягом доби. Її виявили в рейсовому автобусі в Тернополі, коли вона намагалася втекти за кордон. Там, за даними слідства, її мав зустріти куратор.

Під час обшуку в жінки вилучили мобільний телефон із доказами контактів із замовником убивства.

Наразі їй повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Підозрювана перебуває під вартою. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Правоохоронці також перевіряють можливу причетність жінки до співпраці з російськими спецслужбами. У разі підтвердження цих обставин її дії можуть додатково кваліфікувати як державну зраду в умовах воєнного стану.

Досудове розслідування триває. Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Обухівської окружної прокуратури.