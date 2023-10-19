Спробувати себе в ролі актора може кожен: у Тернополі оголосили набір!

Тернопільський тимчасовий театр 2.0 оголошує другий набір учасників! Як приєднатися?

Громадська організація «Інститут міської культури» оголосила набір учасників театральної трупи. Спробувати себе актором може абсолютно кожен, особлива увага приділятиметься високо вмотивованим учасникам та представникам вразливих верств населення. Участь є безкоштовною, а щоб стати учасником відбору потрібно заповнити заявку тут.

Тернопільський тимчасовий театр 2.0 – це студія сучасного театру, яка нещодавно представила прем’єру вистави ВПО у Тернополі в жанрі вербатім. Понад 160 гостей відвідали постановку наживо, ще 500 – переглянули запис за перші 2 дні.

Участь у проєкті – це нагода для вас поділитися персональними історіями, розкрити свої таланти, здобути нові навички, познайомитися та зблизитися з культурним середовищем міста. Цього разу учасники досліджуватимуть самостійно обрану тему, а допомагатиме їм режисер Ігор Кусяк – тренер з ораторського мистецтва, актор, гештальт-консультант.

Про результати відбору організатори повідомлять електронним листом, тож не забувайте перевіряти свої скриньки. Відбір триватиме до 22 жовтня.

Проект реалізується ГО “Інститут міської культури” завдяки грантовій підтримці Фундації ЗМІN у креативному кластері Nа пошті.