Знову сумна звістка, – Тернопільщина втратила захисника Володимира Боднарчука

З глибоким сумом громада Збаража сприйняла звістку про смерть земляка, воїна Збройних Сил України Володимира Боднарчука. Два роки він мужньо захищав рідну землю від російських окупантів.

Про це повідомив Збаразький міський голова Роман Полікровський.

«Щиро співчуваємо рідним та близьким Володимира. Нехай Господь допоможе пережити невимовний біль втрати дорогої людини», – зазначив очільник громади.

Прощання з Героєм

30 серпня, о 13:00, у Сквері Героїв відбудеться зустріч воїна та спільна молитва. Маршрут траурного кортежу пролягатиме через доброводівське перехрестя.

Після цього колона вирушить по вулиці Лесі Українки у село Залужжя до Церкви Преображення Господнього.

Чин похорону відбудеться у неділю, 31 серпня, о 14:00.

Мешканців громади закликають прийти та гідно вшанувати пам’ять мужнього захисника, який хоробро відстоював незалежність України та наше спільне майбутнє.

Вічна пам’ять Герою!

Світла пам’ять та шана Володимиру Боднарчуку. Його подвиг назавжди залишиться в серцях земляків.