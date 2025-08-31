У Тернополі нетверезий водій збив на пішохідному переході 13-річного хлопця

У Тернополі затримали водія, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв наїзд на неповнолітнього пішохода.

За даними слідства, дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 28 серпня, близько 19:00, на вулиці Євгена Коновальця. Керуючи автомобілем Volkswagen Passat, чоловік збив 13-річного хлопця, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Потерпілий отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Водія, який перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння, затримали в порядку статті 208 КПК України. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри за ч.1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (керування транспортним засобом у стані сп’яніння, що спричинило тілесні ушкодження потерпілому) та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває. Його здійснюють слідчі Тернопільського районного управління поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури.