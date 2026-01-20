На війні загинув справжній патріот Віктор Кравчук з Тернопільщини

Кобиловолоцька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів повідомила про важку втрату для шкільної родини та громади. 15 січня 2026 року поблизу населеного пункту Вільня Покровського району Донецької області загинув випускник навчального закладу — військовослужбовець Збройних сил України, бойовий медик, молодший сержант Віктор Мирославович Кравчук.

У навчальному закладі згадують Віктора як світлу, щиру та скромну людину, справжнього патріота, який віддав своє життя, рятуючи інших. Його подвиг назавжди залишиться в пам’яті рідних, побратимів, односельців та всієї шкільної спільноти.

Висловлюємо щирі співчуття матері, родині загиблого Героя, його побратимам і всій громаді.

Світла та вічна пам’ять Захиснику України.