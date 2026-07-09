У Чорткові дерево-пам’ятка природи стало небезпечним для перехожих

У Чорткові ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Айлант Антона Горбачевського», що росте у сквері Надії та Скорботи на вулиці Степана Бандери, перебуває в аварійному стані. Через ризик падіння дерева на людей та автомобілі міська рада розпочала процедуру скасування його природоохоронного статусу.

Як повідомили у Чортківській міській раді, дерево розташоване в місці масового перебування людей, тому його стан викликає серйозне занепокоєння.

«Оскільки дерево росте в місці масового перебування людей, існує серйозний ризик його падіння на перехожих чи автомобілі, припарковані обабіч дороги», – зазначають у міськраді.

Водночас посадовці наголошують, що через статус пам’ятки природи видалити дерево без дотримання визначених законом процедур неможливо.

Для оцінки його стану були залучені експерти, які провели детальне обстеження та підготували науковий висновок.

«У ньому зафіксовано значне ураження прикореневої частини дерева, ознаки гнилі та руйнування деревини, відшарування кори і, що головне, – втрату механічної стійкості стовбура», – повідомили у міській раді.

Наразі Чортківська міська рада завершує підготовку необхідного пакета документів та отримує передбачені законодавством погодження для проходження процедури скасування статусу об’єкта природно-заповідного фонду.

У мерії наголошують, що цей процес є тривалим і чітко регламентованим законом, тому потребує часу.

До завершення всіх юридичних та технічних процедур мешканців і гостей міста закликають бути обережними під час перебування у сквері поблизу аварійного дерева.