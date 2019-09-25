СКАЙ запрошує тернополян знятися у своєму кліпі

СКАЙ випустить кліп зі своїми фанами. Про цей повідомляє соліст гурту Олег Собчук.

Монтуючи відео на пісню “Кожного Дня” я зрозумів, що в кліпі не вистачає простих людських дій та емоцій. Тобто того, що ми робимо Кожного Дня. Сміємося, плачемо, працюємо, відпочиваємо, кохаємо, сперечаємось, подорожуємо, зустрічаємось, розлучаємось, створюємо нове, долаємо перешкоди, прощаємо, віримо, займаємось спортом, стоїмо в заторах, їмо, п’ємо, кохаємо, виховуємо дітей, ризикуємо, ітд… І це все є у наших фанів у якісній повній мірі. На концертах я в цьому переконався і не раз. То чому ж це не показати? Наші фани найкращі! Подумав я і вирішив запропонувати вам таку ідею” – каже співак.



Тому, якщо хтось бажає опинитись у кліпі СКАЙ- ю, то потрібно:

Зняти відео цікавого моменту чи ситуації з вашого Дня, з роздільною здатністю 1080р×60кадр/с в форматі HD на хороший смартфон, або GoPro з тривалістю до 3хв і до 30го вересня надіслати на skaymusic@gmail.com