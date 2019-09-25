09:01 | 25.09.2019
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Афіша Тернополя 

Під тернопільським Білим домом палатимуть шини?

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В четвер, 26 вересня о 10:00 під будівлею Тернопільської ОДА ветерани Добровольчого Українського Корпусу проведуть акцію «Ні капітуляції».

Основні вимоги:
ні капітуляції
ні відведенню військ
ні особливому статусу
ні переговорам в нормадському форматі
за виконання Будапештського меморандуму
за зміцнення армії
за припинення дипломатичних та економічних відносин з Росією

“Правий Сектор” закликає всіх ветеранів не мовчати, зібрати всю волю в кулак та прийти на акцію, щоб вже і тилу відстояти цілісність країни в умовах війни.

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