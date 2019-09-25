Під тернопільським Білим домом палатимуть шини?

В четвер, 26 вересня о 10:00 під будівлею Тернопільської ОДА ветерани Добровольчого Українського Корпусу проведуть акцію «Ні капітуляції».



Основні вимоги:

➖ні капітуляції

➖ні відведенню військ

➖ні особливому статусу

➖ні переговорам в нормадському форматі

➖за виконання Будапештського меморандуму

➖за зміцнення армії

➖за припинення дипломатичних та економічних відносин з Росією



“Правий Сектор” закликає всіх ветеранів не мовчати, зібрати всю волю в кулак та прийти на акцію, щоб вже і тилу відстояти цілісність країни в умовах війни.

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