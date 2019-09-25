Під тернопільським Білим домом палатимуть шини?
В четвер, 26 вересня о 10:00 під будівлею Тернопільської ОДА ветерани Добровольчого Українського Корпусу проведуть акцію «Ні капітуляції».
Основні вимоги:
➖ні капітуляції
➖ні відведенню військ
➖ні особливому статусу
➖ні переговорам в нормадському форматі
➖за виконання Будапештського меморандуму
➖за зміцнення армії
➖за припинення дипломатичних та економічних відносин з Росією
“Правий Сектор” закликає всіх ветеранів не мовчати, зібрати всю волю в кулак та прийти на акцію, щоб вже і тилу відстояти цілісність країни в умовах війни.