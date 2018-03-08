Вулиці Тернополя з жіночими іменами

Цікавий факт — із усіх 259 вулиць Тернополя імена жінок носять лише п`ять. Тільки одна з них народилася в Тернополі і лишень троє мають відношення до нашого краю.

Давайте згадаємо, які видатні постаті жінок потрапили на вказівники вулиць обласного центру.

Вулиця Соломії Крушельницької за Австро-Угорщини, Польщі та УРСР носила ім’я Генрика Сенкевича. Це одна з магістральних вулиць Тернополя, названа на честь видатної оперної співачки Соломії Крушельницької, яка свого часу навчалася в Тернопільській школі товариства «Приятелі музики» та екстерном закінчила навчання в класичній гімназії Тернополя.

Вона розташована на межі середмістя і мікрорайону «Новий Світ» й є продовженням вулиці Михайла Грушевського. Довжина вулиці — 850 м. Пам’яток архітектури на цій вулиці немає. Саме на цій вулиці розташований обласний художній музей.

Вулиця на честь уродженки Бережан Олени Кульчицької за часів Австро-Угорщини і Польщі називалася Пасажем Адлера (із 1898 р.), за УРСР — вул. Комсомольська. Це одна з найдавніших вулиць Тернополя. Починається від бульвару Тараса Шевченка і закінчується на вулиці Миколи Коперника. Названа на честь української художниці, педагога Олени Кульчицької. А ще це, мабуть, найкоротша вулиця міста. Наприкінці ХІХ століття купець Ігнатій Адлер тримав тут аптеку, згодом відкрив готель. Зараз тут розташовані Тернопільський облавтодор, Територіальне медичне об’єднання МВС України в Тернопільській області, чимало кафе, барів і ресторанів.

Художниця Олена Кульчицька вдало виявляла себе живописі, графіці, сакральному живописі (створила унікальний іконостас), народному прикладному мистецтві, килимарстві. Свого часу навіть проектувала меблі. Вона відома як автор понад чотирьох тисяч художніх робіт, лауреат премії ім. Т.Г. Шевченка, професор та громадська діячка.

Названа на честь відомої української письменниці двостороння вулиця Лесі Українки розташована на Східному масиві. Розпочинається від перехрестя з вулицями Дівочою та Слівенською, пролягає на південний схід в напрямку до окружної дороги, на перехресті з якою й закінчується. Згідно з Вікіпедією, на цій вулиці є ще пам’ятна дошка Лесі Українці, яку встановили тут 1983 року, скульптор — Ярослав Голець із с. Великий Говилів на Тернопільщині. Однак, “Погляду” не вдалося віднайти її адреси. Протяжність цієї вулиці становить трішки більше 1 кілометра. Серед найбільших установ тут — Управління ДСНС України у Тернопільській області.

Ще одна вулиця на честь жінки у Тернополі — Марка Вовчка — псевдонім української та російської письменниці та перекладачки Марії Вілінської. Вілінська була дружиною українського етнографа Опанаса Маркевича та російського офіцера Михайла Лобача-Жученка, матір’ю російського публіциста Богдана Марковича, троюрідною сестрою російського літературного критика Дмитра Писарєва, старшою сестрою російського письменника Дмитра Вілінського та тіткою українського дипломата Олександра Вілінського.

Вулиця Марка Вовчка у Тернополі характерна перевагою приватних житлових будинків, жодної установи чи організації тут нема.

Єдина вулиця в Тернополі, яка носить ім’я уродженки Тернополя — на честь відомої співачки та акторки Софії Стадникової. Стара назва масиву, де розташована ця вулиця, — Дорошівка, тепер — Оболонь.