Діти та школярі в зоні ризику: на Тернопільщині 4,5% зростання випадків ГРВІ

Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб інформує про поточний стан епідеміологічної ситуації щодо грипу, ГРВІ та COVID-19 на 13 жовтня 2025 року.

📈 Загальна захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19 за останні 7 днів склала 422,2 випадки на 100 тисяч населення (4300 осіб).

🔺 Динаміка захворюваності:

ГРВІ : Кількість хворих зросла на 4,5% в порівнянні з попереднім тижнем (4300 випадків проти 4114).

Діти: Питома вага дітей серед хворих становить 57,5% (2473 ос.), з яких 66,9% (1654 ос.) — школярі. Збільшення кількості хворих дітей на ГРВІ за тиждень склало 5,4%, школярів — 19,5%.

🏥 Госпіталізації: За звітний тиждень госпіталізовано 111 осіб, з них 38 дітей (34,2%). Кількість госпіталізованих зменшилась на 27% порівняно з минулим тижнем.

🔬 COVID-19: Зареєстровано 84 випадки COVID-19, що складає 2,0% від загальної кількості захворювань на ГРВІ, що на 21,5% менше порівняно з попереднім тижнем (107 випадків).

Питома вага дітей серед підтверджених випадків COVID-19 — 6,0% (5 випадків).

💉 Щеплення:

Протягом епідсезону щеплено 451 особа проти грипу за рахунок вакцин ДжіСіФлю (Корея) та Ваксігрип (Франція) на власні кошти.

Вакцинація проти COVID-19 залишається безкоштовною.

🔑 Важливо: Вакцинація проти грипу та COVID-19 не є взаємозамінними. Щоб максимізувати захист, потрібно робити обидва щеплення.

Рекомендація: Наразі найефективнішим захистом від захворювань залишається вакцинація. Не забувайте вакцинувати себе та своїх близьких!