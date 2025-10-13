Пожежа в селі Солоне: рятувальники оперативно ліквідували вогонь

13 жовтня 2025 року, близько 1 години ночі, до МПРП селища Товсте надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі в селі Солоне, повідомляють у громаді. На місце події оперативно виїхали чергові караули 15-ої Державної пожежно-рятувальної частини 6 ДПРЗ з міста Заліщики та місцевий МПРП селища Товсте.

Завдяки швидким та злагодженим діям рятувальників, пожежу було ліквідовано в найкоротші терміни, що дозволило запобігти значним матеріальним збиткам і загрозі для життя місцевих жителів.

На даний момент причина виникнення пожежі встановлюється. Ніхто з людей не постраждав.