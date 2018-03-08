Ректора тернопільського університету обрали членом-кореспондентом НАН України

у Києві відбулася сесія Загальних зборів НАН України, під час якої було обрано дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів НАН України.

Відповідно до регламенту проведення виборів Президія НАН України, з урахуванням положення Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо граничної чисельності членів Національної академії наук України у 200 академіків і 400 членів-кореспондентів, оголосила 22 вакансії академіків і 69 вакансій членів-кореспондентів з 84-х спеціальностей.

З дотриманням вимог попередніх етапів та фінального етапу виборів до складу Національної академії наук України за підсумками таємного голосування обрано 21 академіка та 67 членів-кореспондентів НАН України.

По відділенню фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України членом-кореспондентом НАН України став ректор Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, д.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України П.В. Ясній.