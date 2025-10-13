Мистецький Чортків через мурали та картини Остапа Барановського

Остап Барановський — художник, викладач, ілюстратор та кінорежисер, але для багатьох він насамперед учитель, який уже понад 25 років дарує мистецтво дітям. З нагоди Дня художника ми поспілкувалися з цією багатогранною особистістю, яка поєднує талант, натхнення та філігранність в одній особі.

Від художника до вчителя: шляхи Остапа Барановського в мистецтві

— Пане Остапе, хто Ви для себе і як сприймаєте свою творчість?

— Спочатку я просто малював. Та випадок змінив моє життя, коли я спробував себе у викладанні й зрозумів, що це моє покликання. Тепер уже понад чверть століття не уявляю себе без учнів. Наразі працюю в Чортківській мистецькій музичній школі імені Василя Мармуса, раніше викладав у Хоросткові.

Живопис, мурали, стінописи – художник в різних напрямках

Остап Барановський працює в основному в жанрі олійного живопису, але також використовує акварель і акрил. Його творчий досвід включає не лише картини, а й розписи стін і мурали. В Німеччині художник мав можливість працювати в розважальних закладах, а тепер у Чорткові створює масштабні мурали.

— Перший великий проект — це стінопис для Тернопільської студії телебачення. В Чорткові я долучався до двох муралів. Найвідоміший з них — мурал на стіні Чортківської публічної бібліотеки, де разом із архітекторкою Олесею Хмелик і художниками Ольгою та Яковом Біленками ми створили ціле художнє полотно, яке зображає історичний контекст міста.

Мури, коні та натхнення: чому важлива увага до деталей

Особливістю творчості Остапа є любов до зображення коней, образів козаків і вершників. Цей мотив простежується в його картинах, зокрема в портреті коня і козака, подарованому фронтмену гурту «KOZAKSYSTEM» Івану Леньо.

— З дитинства люблю коней, їхню грацію і благородність. Під час роботи в Німеччині я мав нагоду малювати портрети коней благородних порід, які брали участь у забігах.

Творчі шедеври і вдячність: вибір знакових робіт

Остап виокремлює одну зі своїх останніх картин «Світло тієї зими» як одну з найкращих своїх робіт. Водночас він згадує численні зображення Чорткова та його архітектурних особливостей, які відображають не тільки художні здобутки, а й історичну сутність міста.

Сім’я мистецтва: коли рідні є на підтримку

Мистецька спадковість у родині Барановських не випадкова. Батьки Остапа були викладачами в мистецькій школі Хоросткова, а рідний брат є скрипалем, який виступає на сценах міжнародного рівня. В родинному колі часто лунає музика, а творчі вечори проймаються атмосферами мистецької гармонії.

Колекціонування старовинних музичних інструментів: відродження історії

— Збирання старовинних музичних інструментів стало моїм хобі завдяки дідусю, який також любив відновлювати інструменти. Я реставрую старі інструменти, надаючи їм нове життя, і планую навіть виставку цих відновлених об’єктів.

Чорткавер: мурал як символ міста

Остап Барановський подарував Чорткову героя — Чорткавера, персонажа, який відображає гумор і життєрадісність місцевих жителів. Це збірний образ, що поєднує риси кількох людей, які мали особливі «родзинки» в характері, і саме їх Барановський втілив у свого персонажа.

Любов до Чорткова: особистий шлях до міста

Заглянувши в історію свого життя, Остап розповідає, як саме місто Чортків стало його домом. Шкільні екскурсії, історична атмосфера, костели, церкви — все це захопило майбутнього художника і привело сюди не випадково, адже його дружина була чортків’янкою, і через кохання доля привела його в це місто.

