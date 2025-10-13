Чортків став столицею голубоводів: виставка-ярмарок «Голуб миру» на підтримку ЗСУ

12 жовтня Чортків став центром голубоводства Західної України. Попри складні часи, виставка-ярмарок «Голуб миру», організована Чортківським клубом голубоводів на підтримку ЗСУ, зібрала учасників з різних міст України та навіть з Молдови.

Виставка розташувалася на чималій площі за автозаправною станцією «Автотехсервіс», де цього року була ще більше розширена. Географія учасників включала Київ, Дніпро, Львів, Хмельницький, Тернопільщину та інші регіони.

Голуби, папуги, качки та кролики: різноманіття пернатої та пухнастої краси

Цей захід став важливою частиною культурного життя Чорткова та навколишніх територій. Відвідувачі мали можливість побачити різноманітних птахів і тварин: від павлінів і качок до папуг та декоративної птиці, а також безліч голубів. Особливо приваблюють маленьких відвідувачів папуги – хвилясті, нерозлучники, червонокрилі, какаду, а також різні види голубів.

Чимало голубівників приїжджають на виставку не лише для того, щоб продемонструвати своїх вихованців, але й оновити свою колекцію пернатих друзів. Пан Іван з Дружби, колишнього Теребовлянського району, вразив своєю колекцією, до якої входять не лише голуби, а й павліни, качки-мандаринки та різноманітні види папуг.

Різноманіття на виставці: від свійських птахів до декоративних тварин

Щорічно на виставці можна побачити і свійських птахів – курей різних порід, індиків, качок. Наприклад, птахи, яких охоче купують мисливці для приваблення качок на водойми. Окрім того, на ярмарку можна знайти різноманітний господарський реманент, саджанці та корм для тварин.

Кролівники та нові нагороди: ще один акцент виставки «Голуб миру»

Не обійшлося на виставці і без кроликів – каліфорнійців, українських велетнів та інших порід. Зазвичай, саме цей день є важливим для кролеводів, які мають змогу продемонструвати своїх вихованців та здати кролячі шкіри на заготівлю.

Головним акцентом виставки стало нагородження учасників, серед яких були багаторічний керівник клубу Володимир Деркач та ветеран клубу Володимир Чепига, які отримали грамоти та медалі за багаторічну віддану працю. Нагородження проводив новий директор клубу Василь Іваськів.

Завершився захід традиційно – виступами музикантів з проекту «Ветерани музики», які збирали кошти на підтримку ЗСУ.

