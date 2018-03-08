Мерія змусила тролейбусників платити 5% сумнівній фірмі

Тернопільські тролейбусники з 1 лютого повинні сплачувати фірмі ТОВ «Системний зв’язок» 5% від усіх трансакцій, які проходять у якості сплати городянами за проїзд у тролейбусах. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Тернопільської міської ради.

– Погодити комунальному підприємству «Тернопільелектротранс» встановлення з 1 лютого 2018 року винагороди оператору електронних систем у м. Тернополі в розмірі 5% від реєстрації в системі АСООП усіх транзакцій оплати проїзду ПКТК на проїзд у тролейбусі проїзними квитками тривалого користування «Електронний квиток», електронними квитками «Соціальна картка Тернополянина», що поповнені відповідним чином у системі АСООП, – йдеться в рішенні виконавчого комітету від 9 лютого.

Цікаво, що у рішенні назву оператора електронних систем не вказано свідомо, бо він відібраний без проведення тендерних закупівель. Хоча й очевидно, що йдеться про ТОВ «Системний зв’язок», яке виступає так званим інвестором транспортної реформи у місті.

Нагадаємо, що раніше виконком Тернопільської міської ради затвердив порядок функціонування автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті. Через тендер було визначено переможця, який цю систему впроваджуватиме в життя. Ним стало ТОВ «Системний зв’язок». Ми вже писали, що, на перший погляд, благий намір облікувати всіх пасажирів – не такий вже й «чистий». Зокрема, 60 мільйонів (саме таким є бюджет проекту) освоюють люди, ниточки від яких тягнуться до перших осіб міста.

До такого висновку приходиш, детально проаналізувавши засновників ТОВ «Системний зв’язок». За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, який знаходиться у вільному доступі, засновниками цього товариства є троє осіб: Віталій Васильків (приватний підприємець, засновник ТОВ «Треклам», він же директор ТОВ «Системний зв’язок»), Сергій Залуцький (співвласник ТОВ «Торговий комплекс «Західний» – ринку «Західний») та Василь Будник. Перший, очевидно, є обличчям проекту, в якому зосереджена реалізація всієї технічної частини та спілкування з настирними журналістами. Другий – «темна конячка». Сергій Залуцький розпочинав із Васильківим реалізацію проекту з GPS-навігацією на транспорті ще років п’ять тому. За нашою інформацією, нині він у цей масштабний проект практично не втручається. Натомість найбільш цікавою персоною з цієї трійці є Василь Будник. Він близький друг колишнього заступника міського голови Тернополя Володимира Камінського та неодноразово був фігурантом перевірок правоохоронних органів. Зокрема, до нього мали запитання щодо інвестиційної угоди з будівництва овочевого ринку на вул. Шептицького, оскільки саме він був засновником ТОВ «ВІП маркет», яке здійснювало будівельні роботи на даному ринку, маючи у статутному фонді всього 2000 грн. Також він проходив по справі щодо скандального будівництва «Набережного кварталу» на вул. Микулинецькій на земельній ділянці ТОВ «Комунсервіс-Серет» (був засновником даного товариства, а потім продав частку Юрію Пилипчуку) тощо. Проте заради об’єктивності слід додати, що всі кримінальні провадження щодо пана Будника було закрито.