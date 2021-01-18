Тернопільський професор Василь Копча розповів, які ускладнення можуть бути після COVID-19

Утворення рубців в легенях, інсульт, інфаркт, ниркова недостатність, погіршення зору, або будь-що інше – такими можуть бути наслідки після коронавірусу, каже професор кафедри інфекційних хвороб Тернопільського медуніверситету Василь Копча.

За його словами, передбачити, які саме можуть бути ускладнення неможливо, бо COVID-19 вражає судини, які постачають кров у всі органи.

Григорію Стецьку – 61. Чоловік працює водієм. Каже, перехворів на коронавірус в листопаді минулого року та лікувався 14 днів у відділенні Тернопільської лікарні №2.

“Було дуже страшно. Коли побачив, що когось винесли – то було шоком, бо не знаєш, що завтра буде з іншим. Тим більше, такий вік. А раптом завтра мене туди?”.

Після коронавірусу, каже Стецько, лікувався ще від двостороннього запалення легень:

“Після того, як пройшов інтенсивне лікування антибіотиками – мені сильно вдарило по ногах. Так, що я як виходив із стаціонару, то я під собою землі не відчував”.

Лікар ковідного відділення другої міської лікарні Богдан Депутат каже, коронавірус може посилювати супутні патології, найчастіше – серцево-судинні чи цукровий діабет:

“Потім може бути “постковідний синдром”. Під час нього цей самий цукровий діабет можуть навіть виявити вперше, або можуть вже цукровим діабетом не хворіти, а лишаються амбулаторно на інсуліні. Гіпертонічна хвороба теж прогресує після перенесеної коронавірусної хвороби. Ну і якщо дуже уражені легені, іноді буває так, що 50% уражені, 95% уражені, то лишаються емфізематозні зміни – емфізема легень, яка зворотнього процесу майже немає”.

Андрій Шмигельський зараз лікується у пульмонологічному відділенні Тернопільського фтизіопульмонологічного центру. Чоловікові 40 років. Каже, до коронавірусу не мав ніяких супутніх захворювань:

“На даний момент в мене вражені легені на 85%. Але мені вже надають кваліфіковану допомогу, щоб я хоча б міг дихати. На початку тижня, коли я сюди поступав – я не міг говорити”.

Любові Мостовій 62 роки. Каже, хворіла коронавірусом з першого листопада. Зараз дихає з кисневим концентратором.

“Я на сьогодні – одна з найщасливіших людей в світі. Людина, якій вдруге повернули життя”, – каже Мостова.

За словами лікарки цього відділення Катерини Луцишин, найчастіше до них після коронавірусу люди звертаються із фіброзом легень.

“Ті, які переносили важкий перебіг коронавірусної хвороби – практично всі вони потребують ще додаткового реабілітаційного лікування, вони всі попадають ще в якісь інші відділення. Частим наслідком є антибіотикорезистентність – це дуже велика проблема, бо ми так дійдемо до того, що ми не будемо мати чим лікувати навіть пневмонії, які були і до того, і будуть після коронавірусної хвороби. Люди з пневмоніями будуть помирати”.

53-річний Іван Іскерський коронавірусом хворів у жовтні. Каже, 21 день його лікували в реанімації:

“Психологічно, зрозуміло, що тобі стає тяжче. Було тяжко, що ти не можеш стати з ліжка, не можеш пити воду, ти п’єш її через трубочку, тебе санітарки годують”.

Коронавірус пошкодив легені, розповідає Іван:

“Ураження було 50%. На сьогоднішній день в легенях є тромбози”.

Професор кафедри інфекційних хвороб Тернопільського медуніверситету Василь Копча каже, наслідки після коронавірусу можуть бути будь-якими:

“Починаючи від того ускладненого дихання, легеневої патології, і закінчуючи патологією центральної нервової системи. На перший погляд видається, очевидного зв’язку не може бути між якоюсь патологією та інфекцією. Скажімо, як можна пов’язати КОВІД із, наприклад, різким ослабленням зору на якесь одне око?”.

Начальниця обласного управління охорони здоров’я Ольга Ярмоленко каже, єдиного механізму лікування наслідків коронавірусу немає:

“Наслідки перенесеного ковіду теж лікуються від того, які є скарги, яка симптоматика і відповідно у тих відділеннях, на що скаржаться пацієнти”.

За її словами, кількості хворих, які звертаються до медзакладів після коронавірусу не підраховують. Якщо після хвороби людина відчуває будь-які проблеми зі здоров’ям, потрібно звернутися до сімейного лікаря.

Суспільне