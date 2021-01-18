Страшні розваги на Тернопільщині: санки загиблого були прив’язані до джипа

З відкритою черепно-мозковою травмою, переломом плеча, множинними травмами черевної порожнини та внутрішньою кровотечею до лікарні госпіталізували 18-річного юнака.

Травми він отримав в результаті небезпечних розваг на дорозі. Прожив житель Кременеччини з такими ушкодженнями лише хвилин двадцять. Його медикам врятувати не вдалося, – повідомляють у прес-службі Головного управління Національної поліції у Тернопільській області.

На місце нещастя виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, 17 січня біля 19:00 група з чотирьох осіб вирішила покататися проїжджою дорогою на імітованих санках.

До автомобіля марки JEEP-CHEROKEE мотузкою прив’язали капот він іншого авто та вирішили покататися. Троє сіло на імітовані санки, інший – за кермо. Під час руху, один з компанії вилетів і за інерцією врізався в дерево на узбіччі. Потерпілого юнака госпіталізували, але він помер.

Двадцятидев’ятирічний водій на момент нещастя перебував у стані алкогольного сп’яніння. В його крові виявили 2,3 проміле алкоголю. Даний факт внесли в ЄРДР згідно статті 286 частина 2 ККУ.