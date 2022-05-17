У Тернопільському Карітасі переселенці отримують допомогу завдяки телеграму

Вперше в Тернополі в Благодійному Фонді “Карітас” запустили електронну реєстрацію для отримання благодійної гуманітарної допомоги.

Онлайн реєстрація в мережі “Карітасу” зараз впроваджено лише в двох містах України: Дніпро та Тернопіль.

Завдяки цьому рішенню, тепер не потрібно стояти в живих чергах, займати свою чергу з самого ранку, переживати чи “вистачить” допомоги. Процес реєстрації проходить максимально швидко, а отримання допомоги – легко і зручно.



Отримати гуманітарну допомогу в осередку “Карітасу” можуть всі, хто вимушено переїхав в Тернопільську область із зон бойових дій.

Якщо особи, крім факту переселення, також належать до соціально вразливих категорій та можуть пред’явити документи, які це підтверджують, вони отримують покращену допомогу від партнерів “Карітас Україна” в рамках проекту #emergency_appeal



Для того, щоб переселеним особам потрапити в електронну чергу потрібно:

1. Знайти в телеграмі канал Caritas_ternopil

2. Приєднатись до каналу.

В прикріпленому повідомленні розміщена google форма. Її потрібно заповнити.

4. Очікувати на своє прізвище у списках, які ми публікуємо в цьому ж телеграм каналі на кожну дату.

5. Прийти вказаного числа в осередок “Карітас” по допомогу та принести з собою документи, які посвідчують особу та/або соціальну категорію.



Така інновація допомогла створити комфортні умови з думкою про переселенців та зменшити натовпи людей на подвір’ї осередку.



Довідка:

Карітас Тернопіль це регіональне представництво Карітас Україна. Це – благодійна організація від Української Греко-Католицької Церкви. Основною місією Карітасу є діла милосердя та допомога потребуючим.

В “Карітасі Тернопіль” діють різні проекти:

Робота з дітьми та молоддю.

Допомога потребуючим та малозабезпеченим.

Опіка над людьми похилого віку.

Благодійна їдальня.

А від початку повномасштабної війни – відновили проекти допомоги родинам біженців та внутрішньо переміщеним особам. В “Карітасі” діє тимчасовий прихисток та надання продуктових та гігієнічних наборів, підгузників для дітей та дорослих, дитячі суміші та пюре, корм для тварин, тощо за попередньою реєстрацію.

Також, потребуючі люди можуть отримати одяг, взуття, постільну білизну, рушники, дитячі товари (візочки, ліжечка, манежі, тощо) за потреби.



Осередок “Карітас Тернопіль” знаходиться за адресою: вул Замонастирська 1. м. Тернопіль.



Телефон гарячої лінії 0689492949



Посилання на фб сторінку: https://www.facebook.com/caritasternopil/