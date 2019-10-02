Вже вісім тернополян захворіли після святкування в тернопільському ресторані

29 вересня у ресторані “Аляска” в м. Тернополі люди під час святкування хрестин потруїлись.

За інформацією Держпродспоживслужби в Тернопільській області станом на 02.10.2019р. загальна кількість постраждалих при спалаху, пов’язаного із закладом громадського харчування « склала 8 осіб.

Семеро – госпіталізовані в інфекційне відділення Тернопільської міської клінічної лікарні швидкої допомоги, один хворий – на амбулаторномулікуванні.

Виставлено діагнози: харчова токсикоінфекція – 6 осіб, гостра кишкова інфекція – 2 особи.

Попередні матеріали епідрозслідування, а саме: раптовий початок захворювань, спільні клінічні ознаки (підвищення температури тіла, розлади шлунково – кишкового тракту), реєстрація випадків серед гостей святкування, вживання однакових страв, не виключають епідеміологічний зв’язок і закладом громадського харчування.

В результаті масового отруєння людей в Тернополі правоохоронці розпочали кримінальне провадження відповідно до статті 325 частина 1 ККУ – порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

З метою запобігання захворювань серед інших учасників урочистих подій, здійснено необхідний комплекс протиепідемічних заходів.