У Тернополі сьогодні годину витимуть сирени

2 жовтня о з 14 по 15 годину у Тернополі відбудеться річна комплексна перевірка системи оповіщення «Сигнал –ВО» з включенням електросирен та передачею мовної інформації по радіотрансляційній мережі області.

Нагдаємо, у Тернополі щосереди провіряють систему оповіщення населення – так звану сирену, але лише на 20-30 секунд.

Основна мета проведення перевірки – визначення працездатності систем оповіщення та перевірка готовності до дій у разі виникненні надзвичайної ситуації або події.

Прохання до тернополян зберігати спокій та займатися повсякденними справами.