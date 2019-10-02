11:32 | 2.10.2019
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі сьогодні годину витимуть сирени

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2 жовтня о з 14 по 15 годину у Тернополі відбудеться річна комплексна перевірка системи оповіщення «Сигнал –ВО» з включенням електросирен та передачею мовної інформації по радіотрансляційній мережі області.

Нагдаємо, у Тернополі щосереди провіряють систему оповіщення населення – так звану сирену, але лише на 20-30 секунд.

Основна мета проведення перевірки – визначення працездатності систем оповіщення та перевірка готовності до дій у разі виникненні надзвичайної ситуації або події.

Прохання до тернополян зберігати спокій та займатися повсякденними справами.

 

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