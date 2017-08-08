Як на Тернопільщині борються з корупцією

54 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією за шість місяців 2017 року склали та направили до суду працівники управлінням захисту економіки в Тернопільській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України

З вказаних протоколів – 14 адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, вчинених державними службовцями категорії «Б», 16 – вчинених посадовими особами місцевого самоврядування. Щодо двох суддів районних судів області оформили протоколи за порушення вимог фінансового контролю.

Найбільш поширеними адміністративними правопорушеннями, пов’язаними з корупцією, є прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, про надання земельних ділянок собі або близьким особам та визначення розміру особистого преміювання, тобто порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; несвоєчасне подання без поважних причин декларації, тобто порушення вимог фінансового контролю.

За шість місяців поточного року судами Тернопільської області розглянуто 25 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупціє. Відповідно до результатів розгляду притягнуто до відповідальності 14 осіб та стягнуто в дохід держави штрафів на загальну суму понад 50 000 гривень.

Крім цього, з початку року відкрито 13 кримінальних проваджень за фактами подання суб’єктами декларування завідомо недостовірних відомостей у деклараціях, а також умисного неподання декларацій за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-1 КК України. На даний час одне кримінальне провадження направлено до суду з обвинувальним актом.