Як на Тернопільщині борються з корупцією
54 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією за шість місяців 2017 року склали та направили до суду працівники управлінням захисту економіки в Тернопільській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України
З вказаних протоколів – 14 адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, вчинених державними службовцями категорії «Б», 16 – вчинених посадовими особами місцевого самоврядування. Щодо двох суддів районних судів області оформили протоколи за порушення вимог фінансового контролю.
Найбільш поширеними адміністративними правопорушеннями, пов’язаними з корупцією, є прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, про надання земельних ділянок собі або близьким особам та визначення розміру особистого преміювання, тобто порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; несвоєчасне подання без поважних причин декларації, тобто порушення вимог фінансового контролю.
За шість місяців поточного року судами Тернопільської області розглянуто 25 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупціє. Відповідно до результатів розгляду притягнуто до відповідальності 14 осіб та стягнуто в дохід держави штрафів на загальну суму понад 50 000 гривень.
Крім цього, з початку року відкрито 13 кримінальних проваджень за фактами подання суб’єктами декларування завідомо недостовірних відомостей у деклараціях, а також умисного неподання декларацій за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-1 КК України. На даний час одне кримінальне провадження направлено до суду з обвинувальним актом.
One thought on “Як на Тернопільщині борються з корупцією”
Тут треба приміряти штани, то бишь – закон до всіх. Поголовно ! Чому ? Та тому, що всі голови – починаючи від голови ТОДА, всіх РДА області, всіх сільрад і новостворених ОТГ – як зрадилися. Ніхто не виконав норму ЗУ № 3206 “Про запобігання і протидії корупції”. Зокрема, згідно підпункту 2 Ст. 12 того закону ВСІ керівники, секретарі, заступники керівників, які одержують зарплати за рахунок коштів держбюджету – всі повинні були оприлюднити свої декларації про доходи і видатки (свої і членів сім”ї) за 2016-й рік на офіційному веб-сайті тої ради чи РДА до 01 квітня поточного року ! Ану придивіться на любому офіційному веб-сайті де це ЗРОБЛЕНО ? Чому не зроблено ?? Бояться показувати свої зарплати (з доплатами) за невиконану роботу ?? Щоб люди не збунтувалися ?? Та те що Вас заставили подати Е-декларації (для НАБУ), то зовсім інша справа. На веб-сайта нічого нема !. Працюйте прокурори і антикорупційщики, відробляйте свій хліб по-совісті перед українським народом. Впевнений, багато нового відкриється після оприлюднення доходів за минулий рік.