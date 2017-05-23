На Тернопільщині чоловік сокирою хотів зарубати односельця

У суперечці за межу відзначилися двоє сусідів із села Плоске Кременецького району. Один вийшов з сокирою доводити свою правоту, а інший зламав опонентові палець.

Повідомлення про конфлікт між сусідами до поліцейських надійшло від жителів села Плоске. Співробітники групи реагування патрульної поліції, виїхавши на місце події, встановили, 49-річний чоловік сокирою погрожував вбити 62-річного односельця, якщо той бодай на сантиметр зачепить межу під час оранки.

Поліцейські втихомирили селян, вилучили сокиру і, здавалося б, конфлікт мав би бути вичерпаний. Та згодом від чергового лікаря Кременецької районної лікарні надійшло повідомлення, що до них доправлений пацієнт зі зламаним пальцем.

Як з’ясувалося, потерпілий – 49-річний житель села Плоске, який погрожував вбивством сусідові. Чоловік заявив, що тілесні ушкодження йому наніс 62-річний односельчанин.

Кримінальні провадження розпочаті щодо обох сторін земельного конфлікту. Один селянин відповідатиме за погрози вбивством – частина перша статті 129 КК, а інший – за нанесення тілесних ушкоджень – частина перша статті 125 КК. Триває досудове розслідування.