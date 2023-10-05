Місцеві бюджети Тернопільщини за 9 місяців отримали майже 6,5 млрд грн податків і зборів

Податкові надходження до місцевих бюджетів області протягом січня-вересня цього року склали 6 млрд 427,5 млн гривень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 1,4 млн грн або на 27 відсотків.

Серед платежів, які поповнили скарбниці територіальних громад Тернопілля, найбільше надійшло від сплати податку на доходи фізичних осіб та єдиного податку. Так, за дев’ять місяців до місцевих бюджетів надійшло 4,7 млрд грн податку на доходи фізосіб, а малий бізнес сплатив 671,6 млн грн єдиного податку.

Лише у вересні цього року доходи місцевих бюджетів від податкових надходжень склали 752,9 млн грн, що на 82,9 млн грн більше, ніж у вересні минулого року.

Головне управління ДПС у Тернопільській області дякує сумлінним платникам за фінансову підтримку держави у складний воєнний час!