На Тернопільщині виявили нелегальний цех з виробництва кондитерської продукції

Днями працівники підрозділів податкового аудиту ГУ ДПС у Тернопільській області під час проведення фактичних перевірок виявили діяльність цеху по виготовленню кондитерської продукції без документів. Так, під час перевірки податківцям не було надано дозвільної документації на здійснення господарської діяльності, а також неможливо було встановити осіб, які задіяні в господарській діяльності.

Відтак працівники ГУ ДПС в області викликали поліцію і повідомили про незаконну діяльність для притягнення до адміністративної відповідальності.

Головне управління ДПС у Тернопільській областінаголошує, що з метою уникнення фінансової відповідальності господарську діяльність необхідно здійснювати згідно з нормами законодавства України.