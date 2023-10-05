13:35 | 5.10.2023
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На Тернопільщині виявили нелегальний цех з виробництва кондитерської продукції

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Днями працівники підрозділів податкового аудиту ГУ ДПС у Тернопільській області під час проведення фактичних перевірок виявили діяльність цеху по виготовленню кондитерської продукції без документів. Так, під час перевірки податківцям не було надано дозвільної документації на здійснення господарської діяльності, а також неможливо було встановити осіб, які задіяні в господарській діяльності.

Відтак працівники ГУ ДПС в області викликали поліцію і повідомили про незаконну діяльність для притягнення до адміністративної відповідальності.

Головне управління ДПС у Тернопільській областінаголошує, що з метою уникнення фінансової відповідальності господарську діяльність необхідно здійснювати згідно з нормами законодавства України.

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