На Тернопільщині закриватимуть магазини та аптеки з підвищеними цінами, а товар вилучатимуть

В Тернопільській області закриватимуть магазини та аптеки, власники яких вирішили нажитися на війні, будуть закриті.

Вилучений товар і медикаменти отримають бійці тероборони та Збройних Сил України. Про це повідомив голова Тернопільської облради Михайло Головко.

До слова, у всіх магазинах та аптеках можна розраховуватися банківськими картками. Якщо Ви не зможете цього зробити, також повідомляйте. Вище перераховані міри будуть застосовані й у таких випадках.

Відповідне рішення прийняли сьогодні під час засідання ради оборони Тернопільщини.

Якщо продовжиться і маєте підтверджену інформацію про недобросовісних підприємців повідомляйте на гарячу лінію Збаразького оперативного штабу: 068-367-86-65.