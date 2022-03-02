На Тернопільщині закриватимуть магазини та аптеки з підвищеними цінами, а товар вилучатимуть
В Тернопільській області закриватимуть магазини та аптеки, власники яких вирішили нажитися на війні, будуть закриті.
Вилучений товар і медикаменти отримають бійці тероборони та Збройних Сил України. Про це повідомив голова Тернопільської облради Михайло Головко.
До слова, у всіх магазинах та аптеках можна розраховуватися банківськими картками. Якщо Ви не зможете цього зробити, також повідомляйте. Вище перераховані міри будуть застосовані й у таких випадках.
Відповідне рішення прийняли сьогодні під час засідання ради оборони Тернопільщини.
Якщо продовжиться і маєте підтверджену інформацію про недобросовісних підприємців повідомляйте на гарячу лінію Збаразького оперативного штабу: 068-367-86-65.