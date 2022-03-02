10:30 | 2.03.2022
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Новини Тернополя 

Для облаштування інтернету у тернопільських сховищах бракує кабелів

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Робоча група, до якої входять представники усіх провайдерів міста Тернополя розпочала підключення інтернету до захисних укриттів.

Наразі роботи стримує брак спеціального оснащення. Про це повідомили, 1 березня, повідомили на сторінці Тернопільська обласна держадміністрація у соціальній мережі «Фейсбук». 

– Від самого ранку почала працювати група, в яку входять представники всіх місцевих провайдерів, – каже заступник директора департаменту цифрової трансформації, начальник управління з питань цифровізації Сергій Вербовий. – Їхня мета – забезпечення Wi-Fi-покриття у бомбосховищах.

Терен

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