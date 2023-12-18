Під час виконання бойового завдання загинув Богдан Марків з Тернопільщини

З сумом та болем повідомляємо, що обороняючи нашу країну, віддав своє життя заради Перемоги Герой Марків Богдан Степанович (14.08.1996 р.н.). Повідомляє міський голова Сергій Надал.

Його життя обірвалося 17 грудня внаслідок артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання у Донецькій області.

Щиро співчуваємо родині та близьким нашого захисника. Його подвиг та героїзм назавжди у наших серцях.

Вічна та світла пам’ять!