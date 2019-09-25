У Тернополі почали діяти нові тарифи на воду

У газеті “Урядовий кур’єр” 21 вересня опубліковано Постанову НКРЕКП № 1968 від 17.09.19 р. стосовно коригування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для КП “Тернопільводоканал”.

Відповідно, з наступного дня – 22 вересня — чинними стали наступні тарифи: на водопостачання – 8,652 грн./куб.м з ПДВ, на водовідведення – 11,352 грн./куб.м з ПДВ.

Споживачі, що користуються обома послугами, відповідно сплачуватимуть 20 грн за кубометр.

У відділі розрахунків населення КП “Тернопільводоканал” переконують: нарахування до 22 вересня здійснюватимуть за попередніми тарифами й рекомендують споживачам найближчим часом подати показники лічильників й розрахуватися, згідно з ними.