На Тернопільщині сталася масштабна пожежа

7 жовтня о 16:06 Співробітники Служби порятунку «101» отримали повідомлення про пожежу, яка виникла на території Заводської територіальної громади Чортківського району. Вогонь охопив складське приміщення, що було заповнене паливними палетами.

Площа пожежі становила приблизно 400 квадратних метрів. Для приборкання стихії відправили вогнеборців з 6-ї державної пожежно-рятувальної частини, а також чергове відділення 22-го державного пожежно-рятувального поста та місцеву пожежну команду селища Заводське. О 16:57 пожежу вдалось локалізувати, а о 18:51 її було ліквідовано.

Обставини виникнення надзвичайної події та сума матеріальних збитків наразі встановлюються.