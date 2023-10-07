03:58 | 8.10.2023
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Під час бойових дій поблизу Бахмута загинув Віталій Трембач зі Збаража

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І знову глибокий сум огортає наші серця…

Лише 24 роки виповнилось влітку рядовому поліції Віталію Трембачу. А третього жовтня ворог безжально обірвав молоде життя, перекресливши усі плани і мрії воїна. Збаражанин загинув під час бойових дій поблизу Бахмута, – повідомляє міський голова Роман Полікровський.

Щиро співчуваємо родині нашого мужнього земляка, розділяємо материнське горе.

Вічна слава Герою, патріоту рідної країни, який віддав за неї своє щойно розквітле життя

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