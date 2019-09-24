У Тернополі для дітей 7-15 років відкривається Лабораторія Успіху

Хто з батьків не хоче, щоб їхня дитина була самостійною, успішною і щасливою! А для цього вкрай важливо розвивати у дітей лідерські якості, вчити приймати самостійні рішення і нести за них відповідальність, мати власну думку та відстоювати її. Як? Ось декілька порад батькам від психологів:

• Навчіть своїх дітей казати «Так, я можу!», навіть якщо вони не впевнені в цьому. Допоможіть їм налаштовуватися на позитив.

• Навчіть дітей вважати життєві ситуації не проблемами, а завданнями, викликами, які треба прийняти та виконати.

• Поясніть дітям важливість і необхідність не кидати справи на півдорозі та виконувати свої зобов’язання. Лідери та успішні люди ніколи не здаються.

• Навчайте дітей, що робити помилки – це нормально, якщо вчитись на них і не шкодувати вкладених зусиль. Допомагайте їм брати уроки з кожної життєвої ситуації.

• Навчайте дітей докладати максимум власних зусиль і не порівнювати себе з іншими людьми. Допомагайте їм зрозуміти важливість виклику самому собі.

Якщо вашій дитині від 7 до 15 років, дізнайтеся більше про Лабораторію Успіху, яка з жовтня місяця відкривається в «Промінчиках»!

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На дітей і підлітків чекає дуже насичена і потужна програма! Жодна хвилина тренінгу не буде витрачена даром! ⠀

Діти віком 7-9 і 9-12 років сформують навички продуктивного спілкування, навчаться розуміти власні почуття, а також почуття і вчинки інших людей, створюватимуть ситуації успіху для себе та інших учасників групи.

Старші підлітки (13-15 років) розбиратимуть такі важливі поняття, як «життєві цінності», «цінності і цілі», «зони відповідальності», «маски, маніпуляції і впевненість у собі» «як не бути на побігеньках у інших».

Після закінчення Лабораторії успіху діти і підлітки стануть набагато успішнішими, щасливішими, впевненішими в собі і своїх силах. Це найкраща інвестиція в свою дитину!

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