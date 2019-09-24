Кременець дивує гостей хитросплетінням історії

21 вересня на запрошення Мартіна Ройтера Кременець відвідала сімейна пара художників-майстрів, які створюють неймовірні інсталяції з використанням скла і світла. Також гостею міста стала Тетяна Воронова, яка є організатором фестивалю інструментальної музики в Заліщиках.

Завдяки нашому екскурсоводові, Ліані Онук, працівниці Кременецького ботанічного саду, вони ознайомилися із частиною історії Кременця. Не можливо за один день осягнути всього, вони мали лише день часу. Сподіваємося, що як і Мартіну, наше місто западе їм в серце і вони приїдуть ще, аби дізнатися більше.

А поки погода дозволяє, ми плануємо організувати ще прогулянку-екскурсію для місцевих.

Розвиток Кременеччини