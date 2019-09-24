У Чортківській гімназії відзначали Всесвітній день миру

23 вересня у Чортківські гімназії відзначали Всесвітній день миру. Тематичний флешмоб, виставка композицій з природніх матеріалів “Збережемо мирне небо над Україною”, прикрашення тематичного дерева з білими голубами та ангелами миру, створення загальногімназійного голуба миру із долонькою, вирізаних з кольорового паперу та, врешті-решт, відкриття тематичного тижня “Кольорових парасольок” білим кольором – заходи, які присвячені основній і найважливішій мрії усіх людей – МАТИ МИРНЕ НЕБО НАД ГОЛОВОЮ.

Нагадаємо, 21 вересня, у світі відзначають Міжнародний день миру.

В штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку цей день щорічно розпочинається спеціальною церемонією біля Дзвону миру – спочатку звучить звернення Генсекретаря ООН, після якого він вдаряє в дзвін, потім, після хвилини мовчання, зі зверненням виступає голова Ради безпеки ООН.

День миру кожного року присвячений певній темі. Так, в різні роки він проходив під гаслами: «Права людини і підтримання миру», «Роззброєння і нерозповсюдження», «Молодь за мир і розвиток», «Мир і демократія: вислови свою думку», «Стійкий світ заради сталого майбутнього», «Освіта в дусі миру», «Право народів на мир», «Разом на благо світу: повага, безпеку і гідність для всіх», «Боротьба зі зміною клімату заради миру» і так далі.

Тема 2019: «Боротьба зі зміною клімату заради миру» – підкреслює важливість боротьби зі зміною клімату як способу збереження і підтримання миру на всій планеті.