Новини або наукова фантастика: Земля може перестати обертатися?

З першого моменту своєї появи наша планета здійснює безперервне обертання навколо Сонця і навколо своєї осі. Перший вид обертання призводить до зміни пір року, другий – часу доби. І хоча швидкість Землі навколо осі становить 1670 км/год., люди, що живуть на ній, абсолютно цього не відчувають.

Зі світу фантастики

Припущення вчених про те, що чекає на нашу планету і її мешканців, можна дізнатися з новин України в подробицях. Там наводяться результати уявних експериментів Джеймса Зімбельмана, співробітника музею авіації та космонавтики при Смітсонівському інституті у Вашингтоні. Згідно висновкам вчених, людство зіткнеться з серйозними руйнуваннями на Землі в разі поступового припинення обертання планети навколо своєї осі.

Якщо ж це станеться раптово і миттєво, з поверхні Землі все буде просто знесено. Основна маса людей загине, навіть не встигнувши зрозуміти, що трапилося. А та їх невелика кількість, що вціліє в перший момент, буде накрита гігантськими цунамі.

Адже океани після зупинки планети будуть ще якийсь час продовжувати рух по інерції зі швидкістю, що перевищує тисячу кілометрів на годину. Це можна простежити на прикладі різкої зупинки автомобіля, що швидко рухається автомобіля, коли люди, які сидять в його кабіні, мимоволі подаються вперед.

З міркуваннями і припущеннями Джеймса Зімбельмана згоден і інший американець – астрофізик і письменник Ніл Деграсс Тайсон. Він вважає, що не дивлячись на припинення руху навколо своєї осі наша планета буде продовжувати обертатися навколо Сонця. Частина її “недоносків” буде притягнута силою гравітації самою Землею, інша випаде на поверхні Місяця.

Таке справжнє “бомбардування” нашої планети метеоритами викличе високу температуру земної кори, перетворюючи її в розплав гірських порід. Це призведе до випаровування води, яка потім знову буде поглинатися твердими мінералами типу олівіну.

А що насправді?

Все описане вище – це з роду фантастики. Проте, повністю відкидати можливість зупинки Землі теж не варто. Адже вже є підтверджені наукою відомості щодо того, що швидкість обертання планети навколо своєї осі все ж знижується. У новинах України в подробицях сьогодні описується віддалене майбутнє Землі.

Між нашою планетою і Місяцем існують якісь приливні сили. Причина їх виникнення полягає в тому, що розташовані ближче до Місяця ділянки притягуються до цього об’єкта-супутника з більшою силою, ніж більш віддалені. Це є причиною подовження доби на півтори-дві мілісекунди кожні сто років.

Тобто уповільнення швидкості обертання все-таки є, хоча і дуже незначне. Воно призведе до того, що в добі через 140 мільйонів років буде 25, а не неповних 24 години. Але це ніяк не зможе колись привести до повної зупинки Землі, оскільки через п’ять мільярдів років Сонце збільшиться в розмірах настільки, що зможе просто поглинути нашу планету.