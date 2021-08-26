На Тернопільщині після двох весіль медики зафіксували два спалахи коронавірусу. Загалом захворіло близько 30 людей. Про це ZAXID.NET розповіла головна санітарна лікарка Тернопільської області Оксана Чайчук. Одне весілля відбулося тиждень тому, а інше на кілька днів скоріше.

Про один з цих випадків 19 серпня повідомив лікар медичного центру «Біокурс» Тарас Жиравецький. Медик написав, що родичі з Канади заразили коронавірусом половину гостей на весіллі у Тернополі, на яке були запрошені. Українці мали паспорт вакцинації і отримали дві дози вакцини Pfizer у Канаді за кілька місяців до повернення в Україну. Вже перед вильотом у них піднялася температура, але вони все одно полетіли і пройшли митний контроль, а за кілька діб опинилися на святкуванні весілля в Тернополі. Чоловік додав, що варто пам’ятати, вакциновані люди є також в групі ризику захворіти на коронавірус і бути носієм для інших людей.

«Родичі, які приїхали на весілля в Тернопіль вже мали паспорт вакцинації, який отримали в Канаді після двох доз вакцини Pfizer. Дорогою в Україну у них підіймається температура до 38 градусів, але при перетині кордону вони спокійно його перетинають, бо в них є паспорт вакцинації. Через день вони йдуть на весілля, де з гостями проводять гарно час. Через три дні половина гостей відмічає підняття температури і симптоми Ковіду. Люди йдуть здавати тести і отримують позитивні результати на Ковід-19. Канадійські родичі також здають ПЛР-тест і у них підтверджується Ковід-19», – написав Тарас Жиравецький.

У коментарі ZAXID.NET лікар уточнив, що з-поміж захворілих людей є ті, хто потрапив в лікарню з ускладненнями. «Люди, котрі приїхали на весілля до Тернополя, – старші, тому і вакцинувалися заздалегідь. Але і вони мали коронавірус. В результаті, половина хворих. На щастя, молодята не захворіли», – зазначив у коментарі ZAXID.NET Тарас Жиравецький. Про цю ситуацію відомо також і головній санітарній лікарці Тернопільської області Оксані Чайчук. У коментарі ZAXID.NET вона розповіла, що наразі на Тернопільщині зафіксовано кілька таких спалахів. «У нашій області ми фіксуємо збільшення кількості випадків захворювання на коронавірус. Це частково також пов’язано, що в нас є два спалахи масово захорівших людей на коронавірус після святкувань весіль», – додала ZAXID.NET головна санітарна лікарка Тернопільщини Оксана Чайчук.

Додамо, що лише за останню добу в області було зафіксовано 57 нових випадків захворювання. Також Тернопільщина наразі є в лідерах по розповсюдженню штаму коронавірусу «Дельта».