На Тернопільщині після двох весіль медики зафіксували два спалахи коронавірусу
На Тернопільщині після двох весіль медики зафіксували два спалахи коронавірусу. Загалом захворіло близько 30 людей. Про це ZAXID.NET розповіла головна санітарна лікарка Тернопільської області Оксана Чайчук. Одне весілля відбулося тиждень тому, а інше на кілька днів скоріше.
Про один з цих випадків 19 серпня повідомив лікар медичного центру «Біокурс» Тарас Жиравецький. Медик написав, що родичі з Канади заразили коронавірусом половину гостей на весіллі у Тернополі, на яке були запрошені. Українці мали паспорт вакцинації і отримали дві дози вакцини Pfizer у Канаді за кілька місяців до повернення в Україну. Вже перед вильотом у них піднялася температура, але вони все одно полетіли і пройшли митний контроль, а за кілька діб опинилися на святкуванні весілля в Тернополі. Чоловік додав, що варто пам’ятати, вакциновані люди є також в групі ризику захворіти на коронавірус і бути носієм для інших людей.
«Родичі, які приїхали на весілля в Тернопіль вже мали паспорт вакцинації, який отримали в Канаді після двох доз вакцини Pfizer. Дорогою в Україну у них підіймається температура до 38 градусів, але при перетині кордону вони спокійно його перетинають, бо в них є паспорт вакцинації. Через день вони йдуть на весілля, де з гостями проводять гарно час. Через три дні половина гостей відмічає підняття температури і симптоми Ковіду. Люди йдуть здавати тести і отримують позитивні результати на Ковід-19. Канадійські родичі також здають ПЛР-тест і у них підтверджується Ковід-19», – написав Тарас Жиравецький.
У коментарі ZAXID.NET лікар уточнив, що з-поміж захворілих людей є ті, хто потрапив в лікарню з ускладненнями. «Люди, котрі приїхали на весілля до Тернополя, – старші, тому і вакцинувалися заздалегідь. Але і вони мали коронавірус. В результаті, половина хворих. На щастя, молодята не захворіли», – зазначив у коментарі ZAXID.NET Тарас Жиравецький.
Про цю ситуацію відомо також і головній санітарній лікарці Тернопільської області Оксані Чайчук. У коментарі ZAXID.NET вона розповіла, що наразі на Тернопільщині зафіксовано кілька таких спалахів. «У нашій області ми фіксуємо збільшення кількості випадків захворювання на коронавірус. Це частково також пов’язано, що в нас є два спалахи масово захорівших людей на коронавірус після святкувань весіль», – додала ZAXID.NET головна санітарна лікарка Тернопільщини Оксана Чайчук.
Додамо, що лише за останню добу в області було зафіксовано 57 нових випадків захворювання. Також Тернопільщина наразі є в лідерах по розповсюдженню штаму коронавірусу «Дельта».