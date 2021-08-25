Найстаранніші учні Бучаччини відвідали господарство «ГАДЗ» (відео) 

Відмінники шкіл Бучаччини, які отримують іменну стипендію від Героя України Петра Гадза, відвідали фермерське господарство «ГАДЗ».

Учням провели екскурсію виробничими потужностями, а під час діалогу з школярами засновник господарства Петро Гадз розповів про історію його створення та сучасний розвиток. Діти ж поділилися своїми досягненнями, захопленнями та планами на майбутнє.

Під час зустрічі Петро Іванович також розповів про будівництво спорткомплексу в с.Трибухівці та ремонт доріг в Язлівецькому напрямку.

– Звісно, я б хотів, щоб ви вчилися десь дальше, були набагато кращими й успішнішими, аніж я. Одного разу я ризикнув, взяв на себе відповідальність. Не знав тоді, чи вийде все, чи ні, але ж вдалося, правда? Я почав садити сад 9 років тому. Дехто з мене навіть сміявся. Я був в Італії, Франції, Німеччині, Швейцарії бачив, як там все облаштовано. Вирішив перейняти цей досвід. З кожним роком яблунь стає все більше, вони дають ще більше плодів Відповідно, збільшується й кількість робочих місць, адже це все потребує ручної праці. А за рахунок прибутків ми маємо змогу інвестувати та розвиватися, – розповів Петро Гадз.