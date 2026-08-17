Історія, яку ще належить відкрити: на Тернопільщині виявили нові об’єкти спадщини

Протягом липня-серпня фахівці Тернопільського обласного центру охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини обстежували об’єкти культурної спадщини на території громад колишнього Борщівського району.

Під час краєзнавчих експедицій спеціалісти досліджували пам’ятки архітектури, археології, історії та монументального мистецтва. Робота включала візуальні обстеження, обміри, фотофіксацію, GPS-координування та опитування місцевих жителів. Також фахівці збирали підйомний археологічний матеріал.

За результатами моніторингу вдалося отримати нові відомості про вже відомі об’єкти та уточнити інформацію про них. Окрім цього, дослідники побували у місцях, які раніше не обстежували, і зафіксували низку нових пам’ятних знаків та об’єктів, які можуть претендувати на статус пам’яток культурної спадщини.

Фахівці зазначають, що частина виявлених об’єктів заслуговує на подальше дослідження та може бути взята на державний облік.

Зібрані під час експедицій матеріали також допоможуть оцінити, як змінювався стан пам’яток упродовж років, та стануть основою для розробки пам’яткоохоронної документації.

Моніторинг проводили в межах обласної програми збереження культурної спадщини Тернопільської області на 2026–2027 роки.

Фахівці центру подякували колективу Борщівського обласного краєзнавчого музею за допомогу в проведенні досліджень.