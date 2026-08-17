Старі меблі, проблеми із санвузлами та відсутність безбар’єрності: як живуть ВПО у тернопільському гуртожитку
У Тернополі провели повторний моніторинговий візит до місця тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у гуртожитку №1 Тернопільського фахового коледжу ТНТУ імені Івана Пулюя.
На момент перевірки там проживали 24 ВПО, переважно з Харківської, Донецької та Луганської областей. Серед них — одна дитина та восьмеро людей літнього віку. За інформацією адміністрації, вільних місць для нових мешканців немає.
Загалом умови проживання моніторингова група оцінила як задовільні. У кімнатах є меблі, працюють централізоване опалення, водо- та електропостачання.
Водночас фахівці виявили низку проблем. Кухонні меблі та техніка застарілі, частина міжкімнатних дверей та одне вікно потребують заміни. Санвузли потребують оновлення сантехніки та косметичного ремонту.
Також у гуртожитку не забезпечено безбар’єрний доступ, а мешканці не мають окремого приміщення для дозвілля.
Особливу увагу представники омбудсмана звернули на те, що рекомендації після попереднього моніторингового візиту у серпні 2024 року досі не виконані.
Під час перевірки мешканцям також розповіли про порядок звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та можливі способи захисту своїх прав. Опитані переселенці скарг на порушення прав не висловлювали.
За результатами візиту підготували моніторинговий звіт із рекомендаціями для Тернопільської ОВА та адміністрації закладу.