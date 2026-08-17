Старі меблі, проблеми із санвузлами та відсутність безбар’єрності: як живуть ВПО у тернопільському гуртожитку

У Тернополі провели повторний моніторинговий візит до місця тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у гуртожитку №1 Тернопільського фахового коледжу ТНТУ імені Івана Пулюя.

На момент перевірки там проживали 24 ВПО, переважно з Харківської, Донецької та Луганської областей. Серед них — одна дитина та восьмеро людей літнього віку. За інформацією адміністрації, вільних місць для нових мешканців немає.

Загалом умови проживання моніторингова група оцінила як задовільні. У кімнатах є меблі, працюють централізоване опалення, водо- та електропостачання.

Водночас фахівці виявили низку проблем. Кухонні меблі та техніка застарілі, частина міжкімнатних дверей та одне вікно потребують заміни. Санвузли потребують оновлення сантехніки та косметичного ремонту.

Також у гуртожитку не забезпечено безбар’єрний доступ, а мешканці не мають окремого приміщення для дозвілля.

Особливу увагу представники омбудсмана звернули на те, що рекомендації після попереднього моніторингового візиту у серпні 2024 року досі не виконані.

Під час перевірки мешканцям також розповіли про порядок звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та можливі способи захисту своїх прав. Опитані переселенці скарг на порушення прав не висловлювали.

За результатами візиту підготували моніторинговий звіт із рекомендаціями для Тернопільської ОВА та адміністрації закладу.