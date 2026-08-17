Вночі на Кременеччині загинула молода дівчина, ще дві травмувались

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталась опівночі в м. Почаїв. Водій легкового автомобіля, проїжджаючи по вул. Старотаражській не впорався з керуванням. Внаслідок цього стався з’їзд транспортного засобу з проїжджої частини з подальшим його перекиданням та зіткненням з електроопорою.

Внаслідок аварії травмувались три 16-річні пасажирки автомобіля, яких з травмами різного ступеня важкості госпіталізували до лікарні.

На жаль, одна з дівчата померла в кареті екстреної медичної допомоги.

Як пише Зоя Карпюк, загинула Ірина Стецюк:

– Жахливі новини… Сум. Біда. Ірина Стецюк… Жити б ще й жити, мріяти, любити, будувати плани, радіти кожному новому дню… Але страшна дорожньо-транспортна пригода обірвала молоде життя.

Кременець знову огорнула чорна звістка. І, здається, кожен день приносить нам нові страшні новини, від яких стискається серце…

Немає слів, які могли б розрадити рідних у таку важку хвилину. Щиро співчуваємо сім’ї, близьким та всім, хто знав Ірину. Нехай Господь дасть їм сили пережити цю непоправну втрату, а душу Ірини прийме у Своє Царство.

🕯️ Вічна і світла пам’ять…

Нехай небо буде прихистком для молодої душі.

За інформацією тернопільської поліції, за попередньою інформацією, житель села Бонівка, керуючи автомобілем Audi-A5 у стані алкогольного сп’яніння, допустив з’їзд з проїзної частини дороги. 23-річного кермувальника затримали за статтею 208 КПК. За даним фактом слідчі поліції відкрили провадження відповідно до частини 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України.





