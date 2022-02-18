На Шумщині фермер орендував землю вартістю 142 млн грн і не платив за них

В Шумській громаді підприємницьке товариство взяло в оренду 3 земельні ділянки для будівництва та обслуговування сонячної електростанції. Втім, орендар не виконував договірні зобов’язання й систематично не сплачував орендної плати за використання землі.

Через це прокурори Кременецької окружної прокуратури забезпечили виконання рішення суду про розірвання договору оренди з товариством з обмеженою відповідальністю «Солар Спрінгпіс-4» та повернули громаді 3 земельні ділянки площею 16 га вартістю понад 142 млн грн.

Джерело: пресслужба Тернопільської обласної прокуратури