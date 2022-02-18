У Тернополі представили нового керівника офісу водних ресурсів

17 лютого у Регіональному офісі водних ресурсів у Тернопільській області представили нового керівника. Ним став Галицький Олег Васильович.

Згідно наказу Держводагентства, обов’язки начальника РОВР він виконує від 16.02.2022.

Присутні привітали новопризначеного керівника регіонального офісу та побажали йому успіхів, терпіння, професійних здобутків та плідної праці задля підвищення рейтингу водогосподарської галузі.

Олег Галицький висловився щодо налаштування працівників до співпраці, взаєморозуміння та злагодженої роботи колективу.

До слова, Галицький раніше працював в органах прокуратури.

Джерело: РОВР