У селі біля Тернополя відкрили сучасну амбулаторію за більш як 3 млн грн

Розвитку медицини у Великогаївській об’єднаній територіальній громаді приділяють особливу увагу, адже днями тут відкрили вже другу амбулаторію загальної практики-сімейної медицини. Реконструйована амбулаторія в Баворові обслуговуватиме мешканців 9 навколишніх сіл, які належать до Великогаївської ОТГ, — Грабовець, Білоскірка, Баворів, Застав’є, Козівка, Скоморохи, Смолянка, Прошова, Теофілівка.

За словами голови ОТГ Олега Кохмана, колись тут була дільнична лікарня Тернопільського районного медичного об’єднання. Після створення громади на сесії було прийнято рішення про осучаснення і реконструкцію приміщення. В результаті на першому поверсі створена сучасна амбулаторія, а на другому планується терапевтичне відділення Тернопільської районної лікарні. Роботи тривали з грудня 2018 року по травень 2019 року. Загальна вартість проекту становить 3 мільйони 450 тисяч гривень, з яких 2 мільйони 150 тисяч гривень було спрямовано з місцевого бюджету. Ще 1 мільйон 300 тисяч гривень — кошти субвенції державного бюджету на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад.

«Ми прагнемо, щоб мешканці нашої громади отримували якісні медичні послуги в сучасних комфортних умовах, — каже Олег Андрійович. — З цією метою в березні було відкрито «Великогаївську амбулаторію загальної практики – сімейної медицини», яка на сьогодні забезпечує медичне обслуговування жителів Великих Гаїв, Дичкова, Красівки, Застінки, Товстолуга та Кип’ячки. Загальна кошторисна вартість об’єкта становила 10 млн 300 тис. грн, з них понад 5 мільйонів — це власні кошти громади. Завдяки активній підтримці медичної реформи депутатами нашої громади сьогодні ми урочисто відкриваємо амбулаторію в Баворові. У найближчих планах — реконструкція ФАПів у Прошовій та Козівці».

Зі слів начальниці відділу фінансів Великогаївської ОТГ Наталії Бойко, яка паралельно курує в громаді медичний напрямок, фактично амбулаторія обслуговує пацієнтів вже з червня цього року. Однак завершували ще деякі роботи, тому урочисте відкриття запланували на вересень.

Як розповів директор закладу, лікар загальної практики-сімейної медицини Віталій Дударенко, наразі в амбулаторії працюють троє сімейних лікарів, з якими понад 70% населення вже уклало декларації. В закладі пацієнтам надають первинну медичну допомогу: консультації сімейних лікарів, профілактика, зокрема вакцинація, діагностичні обстеження: загальний аналіз крові та сечі, аналіз на глюкозу та холестерин, електрокардіограма, експрес-тести на СНІД, гепатити, тропоніни для виявлення інфаркту міокарда. Амбулаторія має 2 власні автомобілі, отож лікарі можуть швидко добратися до хворих. Один із них придбано за підтримки програми «Доступна медицина» Тернопільською ОДА, інший — за кошти місцевого бюджету.

Усі лікарі забезпечені комп’ютерами, принтерами, амбулаторію і фельдшерські пункти під’єднано до мережі Інтернет.

Також тут дбають про покращення технічного оснащення фельдшерських пунктів, вже закуплено два нові апарати ЕКГ у села Скоморохи та Грабовець.

Подільське слово