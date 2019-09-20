Олег Синовець відтепер фіксуватиме випадки переслідування правозахисників, журналістів та активістів у Тернопільській області

Відомого у Тернополі громадського активіста Олега Синовця відібрали до мережі моніторів «Коаліції на захист громадянського суспільства».

Про це Олег Cиновець сьогодні повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Метою Коаліції є створення майданчика, який допоможе активістам, правозахисникам та журналістам ефективно комунікувати та реагувати на погрози, напади та тиск з боку влади, правоохоронних органів, екстремістських груп, тощо.

Моє завдання полягає у фіксуванні випадків переслідування правозахисників, журналістів та активістів у Тернопільській області, – пише Олег Синовець. – Тому якщо ва м стало відомо про факт здійснення будь-якої форми тиску (погрози, слідкування, напади, побиття, тощо) до людини через її громадську, журналістську чи правозахисну діяльність, то прошу відразу повідомляти про це мені!

За словами Синовця, це необхідно робити, щоб стимулювати швидке, ефективне і неупереджене розслідування кримінальних справ за фактами нападів на правозахисників, журналістів і громадських активістів, а також притягнення винних до відповідальності і вжиття всіх необхідних заходів для запобігання новим нападам.